Prijzen van koophuizen stijgen voor derde maand op rij

De prijzen van koopwoningen zijn vorige maand opnieuw iets gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Wel zijn de prijzen beduidend lager dan een jaar eerder.

In augustus betaalden huizenkopers gemiddeld 0,6 procent meer dan in juli, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het is de derde maand op rij dat de prijzen omhooggaan, nadat ze bijna een jaar lang zijn gedaald. Vergeleken met vorig jaar waren koophuizen in augustus nog altijd 4,8 procent minder duur.