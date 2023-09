Britten pauzeren net als Amerikanen serie renteverhogingen

Na een serie van veertien renteverhogingen in strijd tegen de hoge inflatie heeft de Bank of England besloten om de rente nu toch onveranderd te laten. Hiertoe besloot de Amerikaanse Federal Reserve woensdag ook al.

De Britse centrale bank houdt de rente op 5,25 procent, het hoogste niveau in vijftien jaar tijd. Er is besloten om toch geen verhoging door te voeren omdat de inflatie in augustus opeens flink daalde.

Renteverhogingen werken door in tarieven voor leningen van bedrijven en consumenten. Door de rente te verhogen kan een centrale bank lenen iets minder aantrekkelijk maken en daardoor uitgaven van bedrijven en consumenten afremmen. Zo kun je hoge inflatie tegengaan. Maar het duurt even voordat het effect heeft.

Ook in de Verenigde Staten werd woensdagavond besloten tot een rentepauze na een lange serie van renteverhogingen. En in Zwitserland gebeurde donderdag hetzelfde.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde eerder in september haar belangrijkste rentetarief voor de tiende keer in ruim een jaar tijd. Volgens experts zou dat voorlopig wel eens de laatste renteverhoging kunnen zijn.

Hoewel ideale inflatieniveaus van 2 procent in het Verenigd Koninkrijk, de VS en de Europese Unie nog niet binnen bereik zijn, willen centrale banken de rente ook niet te vaak verhogen. Omdat een hogere rente de uitgaven en investeringen wat afremt, kan dat ook ten koste gaan van de economische groei.

In Noorwegen, Zweden en Turkije gingen de rentetarieven donderdag wél verder omhoog. In Turkije steeg de rente van 25 naar 30 procent om de inflatie af te remmen. In augustus was de inflatie in dat land maar liefst 60 procent.