Het gedoe rondom het Oekraïens graan begon toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel. Oekraïne is een van de belangrijkste en goedkoopste graanleveranciers ter wereld.

Dat dreef de voedselprijzen wereldwijd tot recordhoogtes. Hoewel de graandeal tussen de twee landen ervoor zorgde dat er uiteindelijk toch graan via de Zwarte Zee vervoerd kon worden, moest Oekraïne ook alternatieve routes over land vinden.

In Oekraïne waren door de moeilijke export graanoverschotten ontstaan. Dat maakte het graan dat vervolgens over land geëxporteerd werd nog goedkoper. Dat leidde vooral in Oost-Europa tot grote onvrede.

Oekraïne was niet blij met de ban. Die zorgde ervoor dat het land geen graan kon verschepen naar de vijf landen, die vanaf Oekraïne redelijk goed te bereiken zijn over land. Dat was een grote tegenvaller voor de Oekraïense economie. Graan is het grootste exportproduct van het land en de oorlog drukt zwaar op de staatskas.