Visserij ook in 2023 verlieslatend door hoge brandstofprijzen

Nederlandse vissers lijden ook in 2023 verlies. Dat komt vooral door de hoge brandstofprijzen. Die zijn weliswaar wat gedaald ten opzichte van de pieken in 2022, maar nog steeds te hoog om het vissen winstgevend te maken.

De kottervisserij boekte in de eerste helft van het jaar een verlies van 12 miljoen euro, meldt Wageningen University & Research. Vorig jaar was dat nog 19 miljoen euro.

Vissers betaalden in de eerste helft van 2023 gemiddeld 78 cent per liter brandstof gasolie. Dat is minder dan de 94 cent in de eerste helft van 2022, maar nog steeds meer dan in de voorgaande jaren.