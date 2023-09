Volvo's laatste dieselauto rolt begin 2024 uit de fabriek

Automaker Volvo zal binnenkort geen dieselauto's meer produceren. Begin 2024 rolt de laatste auto die op diesel rijdt uit de fabriek. Vanaf 2030 zal Volvo alleen nog maar elektrische auto's produceren.

De stop met dieselauto's is een stap richting het volledig overgaan op elektrische auto's, liet Volvo deze week weten op het Climate Week-evenement in New York. Alleen de modellen V60 en XC60 zijn voor het modeljaar 2024 nog te bestellen met een dieselmotor.

Het einde van de dieselauto bij Volvo is een grote koerswijziging, erkent ook topman Jim Rowan. "Zij waren ons brood en boter", zegt hij. Tot in 2019 was het merendeel van de nieuw verkochte auto's nog een dieselwagen. Inmiddels zijn al bijna twee op de drie geproduceerde Volvo's elektrisch of hybride.

Volgens Rowan is de keuze om te stoppen met verbrandingsmotoren het antwoord van Volvo op de klimaatverandering.