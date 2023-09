Schiphol en bagageafhandelaren nemen maatregelen om sjouwwerk te verlichten

Schiphol gaat de komende tijd samen met de zes bagageafhandelaars aan de slag om het werk in de bagagehallen lichter te maken. De partijen hebben een gezamelijk plan ingediend bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

In april 2024 moet er op iedere werkplek een tilhulp beschikbaar zijn. Dat is nu bij ongeveer de helft van de werkplekken in bagagehallen het geval. Gezamenlijk zetten de partijen ook in op correct gebruik van de hulpmiddelen door medewerkers. Door het gebruik wordt de tilbelasting zodanig verkleind dat er minder risico is op gezondheidsklachten.