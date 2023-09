Stijging energieprijzen zorgt zelfs na twee jaar nog voor duurdere boodschappen

Dat de energieprijzen vorig jaar zo hard zijn opgelopen, kunnen we zelfs volgend jaar nog merken. Dit komt doordat bedrijven vaak met flinke vertraging hun eigen hogere energiekosten verwerken in hun prijzen, zegt De Nederlandsche Bank.

Volgens de toezichthouder kan het tot twee jaar duren voordat bedrijven hun eigen hogere energierekening volledig hebben doorberekend in hun verkoopprijzen. En doordat met name de gasprijs pas in augustus vorig jaar is gaan dalen, kunnen we zelfs volgend jaar nog merken dat we aan de kassa meer kwijt zijn.