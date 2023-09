Werkloosheid blijft laag, aantal jongeren zonder baan is wel iets gestegen

Vorige maand zaten 364.000 mensen werkloos thuis. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Daarmee blijft het aantal werkzoekenden zonder baan zeer klein. Het aantal werkloze jongeren is in de afgelopen maanden wel wat gestegen.

Dat meldt statistiekbureau CBS. De werkloosheid is al geruime tijd laag. Dit komt vooral door het grote tekort aan personeel. Veel bedrijven merken nog altijd dat ze zeer moeilijk aan genoeg medewerkers kunnen komen.

Sinds het begin van dit jaar zitten wel meer jongeren in de leeftijd tot 25 jaar zonder baan. Eind vorig jaar was dat nog 7,5 procent. Vorige maand is dat gestegen tot 8,7 procent.

Volgens het CBS ben je werkloos als je geen baan hebt, maar wel beschikbaar bent om direct aan de slag te gaan en je in de laatste drie maanden ook naar werk hebt gezocht. Veel mensen die bijvoorbeeld ziek thuiszitten, behoren daardoor niet tot de werklozen.