Federal Reserve laat rentestand ongemoeid, verwacht dit jaar nog een verhoging

De Amerikaanse Federal Reserve heeft de belangrijkste rentestand woensdag ongemoeid gelaten. De koepel van centrale banken maakte lenen het afgelopen anderhalf jaar in elf stappen duurder in de strijd tegen de inflatie. Wel verwachten beleidsmakers dit jaar nog een renteverhoging.

Door lenen duurder te maken, remt de Federal Reserve (Fed) de vraag in de economie af. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Het gevaar is wel dat de Amerikaanse economie door de afnemende vraag in een recessie kan belanden.

Dat geeft de Fed meer ruimte om de inflatie, die nog altijd een stuk boven de gewenste 2 procent ligt, omlaag te krijgen. Uit de nieuwe prognoses die de centralebankenkoepel publiceerde blijkt dat een grote meerderheid van de beleidsmakers van de Fed voorstander is van nog een renteverhoging dit jaar. Ook verwachten ze de rente volgend jaar minder snel te verlagen dan in eerdere vooruitblikken.

De pauze in de reeks renteverhogingen kwam niet als een grote verrassing. Op financiële markten gaat de aandacht vooral uit naar de toelichting die Fed-voorzitter Jerome Powell later woensdagavond geeft op het rentebesluit. Daarin geeft hij mogelijk hints over het toekomstige rentebeleid in de VS.