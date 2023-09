Hypotheekmarkt ingezakt door fors gestegen rentes

Het aantal hypotheken dat is afgesloten in de eerste helft van dit jaar is fors kleiner dan vorig jaar. Vooral het aantal oversluiters en bijsluiters ging hard naar beneden, meldt het Kadaster. Dat zoekt de oorzaak in de gestegen rentes.

Begin vorig jaar lagen de hypotheekrentes nog rond de 1,5 procent, als je je rente bijvoorbeeld twintig jaar wilde vastzetten. In de loop van vorig jaar liepen de rentes snel op naar zo'n 4 procent.

In die periode wilden veel huizenbezitters een hypotheek afsluiten, omdat ze dan nog konden lenen tegen gunstigere tarieven. Hierbij ging het zowel om het oversluiten van de hypotheek als om huizenbezitters die een extra hypotheek aangingen om bijvoorbeeld te verduurzamen of te verbouwen.

Dat was de afgelopen kwartalen stukken minder. In totaal zijn in de eerste zes maanden van dit jaar slechts zo'n 150.000 hypotheken afgesloten. Dat was 40 procent minder dan de 250.000 van een jaar eerder.

Vooral het over- en bijsluiten was niet zo populair. Dat gebeurde 76 procent minder vaak dan in de eerste helft van vorig jaar. Het aantal hypotheken voor de aanschaf van een huis daalde minder hard, met 'slechts' 16 procent. Ook hier speelt de gestegen rente een rol, omdat deze ervoor zorgde dat kopers minder konden lenen.

Volg de woningmarkt Krijg een melding bij nieuwe verhalen Blijf met meldingen op de hoogte

Starters betalen groter deel koopsom van hypotheek

Uit de gegevens van het Kadaster blijkt ook dat huizenkopers dit jaar een groter deel van de koopsom financierden met een hypotheek: 86,9 procent tegenover 85,5 procent in de tweede helft van vorig jaar. Het was voor het eerst in drie jaar dat dit is gestegen.