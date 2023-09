Disney pompt komende jaren tientallen miljarden dollars in pretparken

Disney is van plan om de komende tien jaar 60 miljard dollar te investeren in zijn pretparken en cruiserederij. Daarmee hoopt het bedrijf nieuwe klanten te trekken.

Het bedrag is tweemaal zo groot als de investeringen in de afgelopen tien jaar. Het geld is bestemd voor zowel de parken in het buitenland als die in thuisland VS.