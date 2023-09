Vakbonden hebben een stakingskas met een paar honderd miljoen euro, schat Tamminga. Leden kunnen een beroep doen op die pot als ze staken en hun werkgever weigert het loon door te betalen. Ook kunnen leden gratis cursussen volgen en juridische hulp krijgen als ze in conflict zijn met hun werkgever.

Maar de echte meerwaarde is de invloed die een vakbond op het beleid heeft, vindt Rabobank-econoom Leontine Treur. "Vakbonden zijn het aanspreekpunt voor politici bij grote hervormingen, zoals het nieuwe pensioenakkoord."

"Zonder de vakbonden hadden we nu niet zo'n goed pensioenstelsel gehad", zegt Treur. Pensioenen zijn net als sommige arbeidsvoorwaarden voor de gemiddelde werknemer te ingewikkeld om er zelf effectief over te kunnen onderhandelen. "Samen sta je daar veel sterker in", zegt Tamminga.