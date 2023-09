Verkoop van elektrische auto's in Europa verdubbeld

Het aantal in Europa verkochte elektrische auto's is vorige maand verdubbeld. De verkoop piekt daarmee vlak voordat de EU een onderzoek opent naar staatssubsidies op goedkope elektrische auto's uit China.

Het aantal verkochte elektrische auto's is in augustus verdubbeld tot bijna 197.000 stuks. In Duitsland gaat het zelfs om een stijging van 171 procent.

Niet alleen het aantal verkochte elektrische auto's is gegroeid, de verkoop van alle soorten auto's is in augustus toegenomen. Voor de dertiende maand op rij zijn er in Europa meer auto's verkocht, meldt brancheorganisatie ACEA. In totaal zijn meer dan 904.500 auto's op kenteken gezet. Dat is een stijging van 21 procent vergeleken met een jaar eerder.