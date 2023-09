Britse inflatie tot ieders verbazing gedaald

De prijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen maand gedaald tot 6,7 procent. De grote vraag is of de Bank of England donderdag de rente alsnog gaat verhogen.

In oktober vorig jaar kwam de Britse inflatie nog uit op ruim 11 procent. Sindsdien daalt het percentage beetje bij beetje. Verwacht werd dat de inflatie in augustus juist een beetje zou stijgen als gevolg van de hoge brandstofprijzen en een verhoging van de belasting op alcohol.

Maar de verrassende daling van de inflatie komt volgens het Britse statistiekbureau Office for National Statistics doordat hotelprijzen en vliegtickets afgelopen maand goedkoper werden. Ook stegen de voedselprijzen minder hard vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De Bank of England zei vorige maand dat ze verwachtte dat de inflatie in augustus zou stijgen tot 7,1 procent. Veel beleggers hadden dan ook verwacht dat de staatsbank donderdag de rente zou verhogen. Maar door de dalende inflatie is het nog maar de vraag wat de bank gaat doen.