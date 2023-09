KLM ontwijkt luchtruim rond Nagorno-Karabach, meerdere vluchten geschrapt

KLM wil uit voorzorg niet meer door het luchtruim boven Armenië en Azerbeidzjan vliegen vanwege de situatie in Nagorno-Karabach. De luchtvaartmaatschappij moest daarom dinsdag vijf vluchten naar Azië schrappen.

Het gaat om de vluchten van Amsterdam naar Seoel (via Taipei) en van Amsterdam naar Hongkong, Peking en Tokio. Volgens KLM was vlucht KL863 naar Tokio al onderweg. Die moest terugkeren naar Amsterdam. Er zijn ook meerdere vluchten vertraagd.

KLM wil geen risico lopen en benadrukt dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft. In 2014 werd vlucht MH17 van Malaysia Airlines nog neergehaald boven oorlogsgebied in Oekraïne. Bij die ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie veel Nederlanders.

De maatschappij probeert de impact van de nieuwe maatregelen nog in kaart te brengen en wil klanten zo snel mogelijk informeren. "We realiseren ons dat er veel vragen zijn die we nu nog niet kunnen beantwoorden", meldt KLM. "Zodra er meer zicht is op de impact van dit besluit en er meer duidelijkheid kan worden gegeven, dan zal dit via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden."