Kabinet helpt lage inkomens, huurtoeslag en kindgebonden budget omhoog

Het kabinet neemt extra maatregelen om mensen met een laag inkomen, uitkeringsgerechtigden en grote gezinnen tegemoet te komen. Zo wordt de huurtoeslag verhoogd en gaat ook het kindgebonden budget omhoog. In totaal wordt daar ruim 1,75 miljard euro voor uitgetrokken.

"De structurele maatregelen moeten ervoor zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving. Verder voorkomen we hiermee dat de armoede stijgt", schrijven ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De koopkracht van veel mensen staat vanwege de gestegen prijzen al lange tijd onder druk. Door de hoge energieprijzen en duurdere boodschappen lukt het veel huishoudens niet om aan het einde van de maand rond te komen.

Het kabinet neemt daarom extra maatregelen om de koopkracht te stimuleren en trekt daarvoor 2 miljard euro uit. Dat is fors minder dan het pakket van 17 miljard euro voor dit jaar.

Zo wordt de huurtoeslag verhoogd met maximaal 416 euro per jaar. In totaal trekt het kabinet hiervoor ruim 704 miljoen euro uit. Verder gaat het kindgebonden budget omhoog en daar gaan meer huishoudens van profiteren. Voor het eerste kind is de verhoging maximaal 750 euro per jaar, voor het tweede kind maximaal 833 euro en voor kinderen tussen de twaalf en zeventien jaar 400 euro. Dit zorgt ervoor dat grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen beter kunnen rondkomen. De totale kostenpost komt uit op ruim 1 miljard euro.

De nieuwe koopkrachtmaatregelen van het kabinet zorgen ervoor dat we er volgend jaar qua koopkracht gemiddeld 1,7 procent op vooruitgaan. Dat betekent dat we met ons inkomen 1,7 procent meer kunnen kopen in de winkel. Maar een koopkrachtcijfer is altijd een gemiddelde. Veel hangt af van de situatie waarin een huishouden verkeert.

Werkenden met laag inkomen betalen minder belasting

Om de armoede in ons land aan te pakken wordt het Tijdelijk Noodfonds Energie komende winter weer opengesteld, zodat de energierekening van kwetsbare mensen wordt vergoed.

Bovendien gaan werkenden met een laag of modaal inkomen minder belasting betalen. Ook gaat de arbeidskorting omhoog met gemiddeld 115 euro. Vooral de lage en middeninkomens profiteren daarvan. Het kabinet werkt verder aan hervormingen op de arbeidsmarkt waardoor werknemers sneller een vast contract krijgen.

Het totale pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat werkenden hun koopkracht volgend jaar met 2 procent zien stijgen. Voor mensen met een uitkering gaat het om een plus van 0,5 procent en gepensioneerden gaan er 1 procent op vooruit.