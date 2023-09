Ziekenhuispersoneel zat zelf minder vaak ziek thuis

Medewerkers van ziekenhuizen hebben zich in het tweede kwartaal aanzienlijk minder vaak ziek gemeld dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze omslag komt na jaren van oplopend ziekteverzuim door hogere werkdruk.

In het tweede kwartaal van dit jaar was het verzuimpercentage gemiddeld 5,8 procent. Dat wil zeggen dat medewerkers zich gemiddeld 5,8 werkdagen van de 100 ziek melden.

Vorig jaar was het verzuimpercentage in dezelfde periode nog 6,6 procent, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De ziekenhuiskoepel noemt dit een behoorlijke daling. In het eerste kwartaal nam het verzuim eveneens af.

Ook in de rest van de zorgsector piekte het ziekteverzuim in 2022, om dit jaar voorzichtig te dalen van 7,5 procent naar 7 procent, zo bleek eerder deze maand uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het verzuimpercentage over alle sectoren bedroeg in het tweede kwartaal 5 procent en is dus nog een stuk lager dan in de zorg.