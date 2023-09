Mensen worstelen met vaste lasten en betalen de rekening vaker te laat

Meer mensen hebben hun vaste lasten niet op tijd betaald dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om een toename van openstaande rekeningen voor onder meer zorgpremie en energie.

Gemeenten kregen in de eerste zes maanden van 2023 per duizend inwoners 3,8 signalen per maand dat er een betalingsachterstand was. Dat blijkt uit de Monitor Vroegsignalering Schulden van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. Een jaar eerder waren dat er nog 3,3.

Zorgverzekeraars zagen een piek van openstaande rekeningen in maart, toen de betaaltermijn was verstreken voor de rekeningen uit januari. Alle mensen die willen betalen voor een langere periode, krijgen in januari een betaalverzoek voor een kwartaal, half jaar of jaar. Een jaar eerder was er ook een piek te zien in het voorjaar, maar lang niet zo hoog als dit jaar.