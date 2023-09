Inflatie in eurolanden tóch iets gedaald in augustus

De inflatie in de eurozone is vorige maand iets gedaald. Eerder leek het erop dat de inflatie in augustus even hoog was als in juli, maar nieuwe cijfers laten een kleine daling zien.

Eurostat meldt dat de consumentenprijzen in de eurolanden in augustus 5,2 procent hoger waren dan een jaar eerder. Bij een eerste raming meldde het Europese statistiekbureau nog dat de prijzen met 5,3 procent waren gestegen. Daarmee zou de inflatie precies even hoog zijn als in juli. Maar uit de nieuwe cijfers blijkt dus dat de inflatie licht is gedaald.

Waar in Nederland de inflatie door goedkopere energie flink is gedaald, is dat effect in de hele eurozone niet zo groot. Dat komt vooral doordat de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak nog altijd flink hoger zijn dan een jaar eerder. Gas en elektriciteit zijn wel goedkoper geworden, maar het prijsverschil is kleiner dan in juli.