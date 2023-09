Vopak verkoopt drie chemische terminals in Rotterdamse haven

Vopak verkoopt drie grote terminals voor chemische producten in de haven van Rotterdam. Het opslagbedrijf maakte dinsdag bekend dat het de terminals verkoopt aan het Britse investeringsfonds Infracapital.

Infracapital koopt de terminals voor een bedrag van 407 miljoen euro. In de drie terminals is in totaal zo'n 1,4 miljoen kubieke meter opslagcapaciteit beschikbaar. Er worden onder meer biobrandstoffen, chemicaliën en petroleumproducten opgeslagen in de tanks.