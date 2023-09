FNV zet in op loonsverhoging van 5 tot 14 procent in nieuw cao-seizoen

De FNV zet het komende cao-seizoen in op een loonsverhoging van 5 tot 14 procent. De vakbond wil dat werknemers over de hele linie worden gecompenseerd voor het verlies aan koopkracht door de hoge inflatie.

"Er moet in heel veel cao's nog een inflatieachterstand worden goedgemaakt. Hoewel de inflatie de afgelopen maanden is teruggelopen, is de schade er nog steeds. Daarom dus de stevige eis van 5 tot 14 procent", zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.

"Het water staat veel mensen nog aan de lippen. We hebben door middel van acties en stakingen mooie resultaten bereikt, maar nog niet overal. Daarom zal de looneis per sector of bedrijf verschillen."