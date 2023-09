Minder aanvragen dan verwacht voor energiesteun blokaansluitingen

Het aantal aanvragen voor energiesteun voor huishoudens met een blokaansluiting is kleiner dan verwacht. Mede daarom is de aanvraagtermijn met een maand verlengd. Dat meldt demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer.

Het gaat om mensen die wonen in een flat of appartement en een gedeelde aansluiting hebben voor stroom en gas. Zij leken aanvankelijk buiten de boot te vallen bij het prijsplafond dat begin dit jaar is ingevoerd. Daarom is voor hen een aparte regeling opgetuigd.