Politie arresteert personeel van wankele Chinese vastgoedreus Evergrande

De problemen van het noodlijdende Evergrande zijn nog groter geworden. Een deel van het personeel van de vermogensbeheertak is opgepakt door de Chinese politie. Om hoeveel mensen het gaat en wat de aanklachten zijn, is niet bekendgemaakt.

De politie in de Zuid-Chinese stad Shenzhen maakte afgelopen weekend bekend dat ze Du Liang heeft opgepakt. Hij is hoofd van Evergrande Financial Wealth Management Co. Ook zijn een aantal andere medewerkers van de vermogensbeheerder vastgezet. Zij worden door de politie aangeduid als "verdachte criminelen".