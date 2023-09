Bestbetaalde topman van Nederland treedt terug bij Prosus

Bob van Dijk stopt als topman bij techinvesteerder Prosus. Hij is in 2019 aangesteld als CEO bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf, dat is genoteerd aan de Amsterdamse beurs. De reden voor het vertrek noemt Prosus niet.

Van Dijk is volgens een recent onderzoek van de Volkskrant de bestbetaalde CEO van een in Nederland beursgenoteerd bedrijf. De in Zuid-Afrika geboren Nederlander zou vorig jaar een beloning van in totaal 57,5 miljoen euro hebben gekregen.

Van Dijk heeft ook moederbedrijf Naspers geleid. Die functie legt hij eveneens neer. Zijn opvolger wordt Ervin Tu, die twee jaar geleden is overgekomen van branchegenoot SoftBank. Van Dijk blijft wel nog een tijdje aan als adviseur.