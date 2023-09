Nieuwe ronde STAP-budget gaat vandaag van start

Het loket voor het STAP-budget gaat vandaag om 10.00 uur open. Iedereen kan de subsidie van 1.000 euro aanvragen. Dit keer wordt er wel strenger gekeken naar de opleiding waar je het geld voor wil gebruiken.

Het budget van de overheid voor studiekosten kan worden aangevraagd via het UWV. De voorwaarden voor het STAP-budget zijn strenger dan bij vorige rondes, toen er signalen binnenkwamen over misbruik van het opleidingsbudget.

Een ander verschil met vorige rondes is dat er dit keer minder geld in de pot zit. Nu is er 'maar' 10 miljoen euro beschikbaar. In mei was er nog 34 miljoen euro beschikbaar. Een maand later werd dat bedrag al teruggeschroefd naar 20 miljoen.