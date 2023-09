Verkoop champagne volgens grootste verkoper wat ingezakt na coronatijd

De verkoop van champagne is wat aan het inzakken na een sterke stijging in de coronaperiode. Dat zegt de topman van de champagne- en wijnendivisie van het Franse luxebedrijf LVMH, eigenaar van champagnemerken als Moët & Chandon en Dom Pérignon.

Schaus stelt wel dat er deze zomer nog altijd een grote vraag was naar dure champagne. Die was er bijvoorbeeld in nachtclubs en restaurants op Griekse eilanden en aan de Italiaanse kust, net als in Parijse toprestaurants.

LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton, is ook eigenaar van de champagnemerken Veuve Clicquot, Ruinart, Krug en Mercier. Het bedrijf is daarmee 's werelds grootste verkoper van champagne.

Het Franse Comité Champagne, dat de wijngaarden in de Champagnestreek vertegenwoordigt, liet in juli al weten dat de verkoop in de eerste helft van dit jaar was gedaald. Voor heel dit jaar rekent het comité op een verkoop van 314 miljoen flessen champagne. In 2022 werd nog een recordhoeveelheid van 326 miljoen flessen verkocht.