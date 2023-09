Duitse rechtbanken vrezen fors personeelstekort door pensioengolf

Delen via E-mail

Duitse rechtbanken en openbare aanklagers krijgen de komende tien jaar te maken met grote personeelstekorten. Dat is het gevolg van een golf van pensioneringen van juridische medewerkers, rechters en advocaten, zegt Sven Rebehn, hoofd van de Duitse vereniging van rechters.

In deze deelstaten en in hoofdstad Berlijn gaat naar verwachting ongeveer de helft van de advocaten in de komende tien jaar met pensioen. Daar bereiken dan naar schatting bijna 3.000 rechters en openbare aanklagers de pensioengerechtigde leeftijd.