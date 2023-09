EU laat Oekraïens graan weer toe in ruil voor maatregelen Kyiv

Oekraïne mag weer graan exporteren naar Oost-Europese landen. Dat zijn Brussel en Kyiv overeengekomen. Wel moet Oekraïne zelf maatregelen nemen zodat hun goedkope landbouwproducten niet te veel concurreren met die van Hongaarse en Slowaakse boeren.

De commissie verbood afgelopen voorjaar Oekraïne om onder meer tarwe, mais en zonnebloempitten in Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije af te zetten. Dit omdat de boeren in die landen veel concurrentie ondervonden van de Oekraïense producten die goedkoper zijn.

Wel mochten de producten via die landen worden vervoerd naar andere delen van Europa en de rest van de wereld. Die maatregel is toen tijdelijk ingevoerd, om het al zo geplaagde Oekraïne én de gezamenlijke Europese markt niet te schaden. De invoerbeperkingen liepen vandaag af. Daar is nu dus een nieuw akkoord voor in de plaats gekomen, al stribbelden vooral Polen en Hongarije tegen.