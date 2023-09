Brits Tata Steel krijgt bijna 600 miljoen euro staatssteun voor verduurzaming

De staalfabriek van Tata Steel in Wales krijgt 580 miljoen euro (500 miljoen pond) steun van de Britse overheid. Het bedrijf legt zelf nog 700 miljoen bij. Het geld is nodig om de staalproductie te vergroenen.

Het concern heeft eerder betoogd dat overheidssteun nodig is om het hoogovencomplex in Port Talbot in Wales open te houden. Tata Steel wil het geld investeren in elektrische hoogovens.