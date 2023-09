Meeste gedupeerde passagiers van failliete veerdienst zijn hun geld kwijt

Slechts een minderheid van de 75.000 gedupeerde passagiers van Holland Norway Lines kan de kosten voor hun geboekte reis vergoed krijgen vanuit het garantiefonds SGR. Dat verwacht de curator van de failliete veerdienst, Hans Silvius.

Holland Norway Lines kwam naar eigen zeggen in de financiële problemen door het gedwongen vertrek uit de Eemshaven in Groningen, dat met veel annuleringen en extra kosten gepaard ging. Het bedrijf vroeg eind augustus uitstel van betaling aan en schrapte per direct alle afvaarten naar Noorwegen. Daarna bleek dat alleen een dochteronderneming voor pakketreizen was aangesloten bij het garantiefonds.