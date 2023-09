Tanken doet steeds meer pijn, vooral dieselprijs flink gestegen

Automobilisten moeten steeds meer betalen aan de pomp. Vooral de dieselrijder was afgelopen week de pineut: de brandstof werd in een week tijd 8 cent per liter duurder. Bij benzine kwam er 3,5 cent bij.

Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. De almaar oplopende prijzen komen vooral door de stijgende olieprijs.

Een vat Noordzeeolie kost vrijdag meer dan 94 dollar (88 euro). Een paar weken geleden was dat nog 82 dollar. Ook Amerikaanse olie is in die periode zo'n 12 dollar per vat duurder geworden.

De stijging komt doordat Rusland en Saoedi-Arabië hebben besloten minder olie te produceren, in ieder geval tot het einde van dit jaar. Ondertussen stijgt de vraag naar olie.

Diesel 40 cent duurder in drie maanden

De adviesprijs van een liter diesel staat inmiddels op 2,088 euro. Een maand geleden was die nog 1,965 euro. Drie maanden geleden was de adviesprijs zelfs 1,662 euro, oftewel meer dan 40 cent per liter goedkoper. Naast de stijging van de olieprijs speelt ook mee dat begin juli de accijns is verhoogd.

Dat geldt ook voor benzine. Daarvoor betaal je inmiddels 30 cent per liter meer dan half juni. Waarschijnlijk blijft het daar niet bij. Oliemaatschappijen verwerken een stijging van de olieprijs vaak met wat vertraging in hun brandstofprijzen. De recentste stijging van de olieprijs is dus mogelijk nog niet in de brandstoftarieven verwerkt.