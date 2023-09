Veel middeninkomens passen uitgaven noodgedwongen aan

Mensen met een modaal inkomen komen steeds verder in de knel. Door de hoge energieprijzen en duurdere boodschappen kunnen ze nauwelijks rondkomen. Ondertussen blijven de lonen achter. Veel middeninkomens moeten daarom noodgedwongen hun uitgavenpatroon aanpassen.

De NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening, helpt jaarlijks twintigduizend mensen een regeling te treffen. Het gaat daarbij om onder anderen kleine ondernemers en particulieren met een modaal inkomen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is dat voor dit jaar vastgesteld op gemiddeld 41.500 euro.

"Het aantal mensen met een inkomen in de categorie modaal of bovenmodaal dat om hulp komt vragen, is afgelopen jaar flink gestegen. Dat zijn zorgwekkende ontwikkelingen", zegt een woordvoerder. Van het totale aantal aanvragen komt 43 procent van modale of bovenmodale inkomens. Twee jaar geleden was dat aandeel nog 33 procent.

De koopkracht van veel mensen staat vanwege de gestegen prijzen al lange tijd onder druk. Het CPB voorspelt dat de koopkracht van alle huishoudens dit jaar met 1,1 procent daalt.

Het Nibud luidt dan ook de noodklok. "Mensen met een middeninkomen die tot voor kort redelijk goed konden rondkomen, redden het steeds vaker niet zonder te bezuinigen of hun spaargeld te gebruiken. Dat zien we nog steeds aan de reacties die we binnenkrijgen", zegt een woordvoerder. De organisatie roept middeninkomens op hun inkomsten en uitgaven goed onder de loep te nemen.

'Veel mensen hebben het moeilijk'

Volgens Anna Custers, lector Armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, is het vooral de vraag hoe duurzaam en schokbestendig de budgetten van de middeninkomens zijn. "Het gaat vooral om huishoudens met kleine buffers. Zij geven aan dat ze aan het einde van de maand net kunnen rondkomen. Het is nog niet zo dat ze in de schulden terechtkomen of een andere vorm van hulp nodig hebben. Maar veel mensen hebben het moeilijk."

Vakbond De Unie, die vooral werknemers met een modaal en bovenmodaal inkomen vertegenwoordigt, constateert dat deze groep steeds zwaarder wordt belast. "Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit om armoede te bestrijden, maar dat wordt gefinancierd met belastinggeld. Oftewel, de middeninkomens draaien daarvoor op", zegt voorzitter Reinier Castelein.

'In veel gevallen geen vakantie, schoolreisje of uit eten'

De FNV merkt op dat een derde van de werkenden moeite heeft om rond te komen. "Het besteedbaar inkomen van middeninkomens gaat achteruit en dat betekent dat zij noodgedwongen hun uitgavenpatroon moeten aanpassen", zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. "In veel gevallen is er geen geld meer voor vakantie, een schoolreisje of een avond uit eten gaan."

De vakbond gaat er in het nieuwe cao-seizoen dan ook alles aan doen om de inkomens van minima en middengroepen te repareren en te verbeteren. "Dat betekent dat het minimumloon omhoog moet naar 16 euro. Verder gaan we voor automatische prijscompensatie en daar houden we aan vast voor de lange termijn", vertelt Boufangacha.