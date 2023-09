Dr. Martens opent speciale werkplaats die eigen schoenen gaat repareren

Delen via E-mail

Wie geen afscheid kan nemen van een oud paar Dr. Martens kan binnenkort in de Engelse plaats Leeds terecht voor reparatie. Daar opent het schoenenbedrijf een speciale werkplaats, ook al gaat dat mogelijk ten koste van de verkoop.

Topman Kenny Wilson zegt dat Dr. Martens wekelijks vragen krijgt van klanten die willen weten waar ze hun kapotte schoenen kunnen laten repareren. Hij denkt dan ook dat de reparaties een nieuwe inkomstenbron kunnen zijn voor zijn bedrijf. Zolen vervangen gaat ongeveer 95 euro kosten - dat is een van de duurdere opties.

Tegelijkertijd kan de reparatieservice ten koste gaan van de verkoop, aangezien de schoen weer langer meekan. "We denken dat reparatie op de lange termijn beter is", zegt Wilson. Als de schoenmaker in Leeds een succes blijkt, wil het bedrijf uitbreiden naar het vasteland van Europa.