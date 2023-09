Personeel van drie grote Amerikaanse autofabrieken staakt voor hoger loon

In drie Amerikaanse autofabrieken zijn stakingen begonnen nadat de grootste Amerikaanse vakbond van de autosector geen akkoord heeft bereikt met de grote autofabrikanten. 12.700 werknemers leggen het werk neer. Ze eisen een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden.

De productie komt stil te liggen in een General Motors-fabriek in Missouri, een Stellantis-fabriek in Ohio en een Ford-fabriek in Michigan. "Voor de eerste keer in onze geschiedenis staken we tegelijkertijd bij alle drie de fabrieken van The Big Three", zei Shawn Fain als president van vakbond United Auto Workers (UAW).