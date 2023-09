Franse supermarktketen Carrefour waarschuwt klanten voor krimpflatie

Delen via E-mail

De Franse supermarktketen Carrefour waarschuwt in haar winkels voor krimpflatie, het fenomeen waarbij productverpakkingen kleiner worden, maar de prijskaartjes niet. Carrefour hing kaartjes op bij bepaalde producten, waaronder Lipton Ice Tea, om klanten hiervoor te waarschuwen.

Supermarktgangers worden door middel van de kaartjes op de hoogte gebracht van de kleinere verpakkingen van producten. "Dit product is kleiner geworden en de relatieve prijs is gestegen", staat op de kaartjes.

De keten kiest hiervoor om zo producenten onder druk te zetten. "Door deze producten aan de schandpaal te nagelen, hopen we dat producenten hun prijsbeleid gaan overwegen", zei een woordvoerder van de keten.

Het gaat onder meer om Lipton Iced Tea met perziksmaak: de fles ging van 1,5 naar 1,25 liter, terwijl de prijs niet even hard daalde. Hetzelfde was van toepassing op Vienetta-ijs.

De irritatie over krimpflatie is ook in Nederland te voelen. Eerder dit jaar werd de Consumentenbond overspoeld met klachten hierover.