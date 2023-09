Extreme weersomstandigheden zorgen steeds vaker voor vervelende situaties en schade. Niet alleen thuis, maar ook op vakantie. Wie betaalt die schade? En kan je je tegen alle soorten weersomstandigheden verzekeren?

De Europese Commissie wees er afgelopen week op dat de Europese pot met geld voor noodhulp niet meer groot genoeg is om natuurrampen te bestrijden. Alleen al in juli en augustus is twaalf keer een beroep gedaan op het Europese noodhulpcentrum, dat de hulpverlening aan getroffen landen coördineert.

Met het geld uit dat potje wordt veel puin geruimd als de ramp net heeft plaatsgevonden. Maar als een overstroming schade veroorzaakt aan je huis, moet je dat meestal verhalen op je verzekering. Het extreme weer leidde vorig jaar dan ook tot een recordbedrag aan schadeclaims in Nederland.

Als je door droogte schade aan je huis hebt, kan je over het algemeen fluiten naar je geld. Verzekeraars dekken dit soort schade niet, omdat dit geleidelijk ontstaat. Waterschade wordt in veel gevallen wel vergoed. Hoeveel je vergoed krijgt verschilt per verzekeraar, maar in principe wordt schade door neerslag altijd gedekt. Ook schade door een overlopende beek of kleinere rivier wordt in veel gevallen gedekt door de verzekeraar.

Maar bijna geen enkele verzekeraar biedt een verzekering aan voor natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen van grote rivieren en zeeën. Dat is omdat de schade bij dat soort overstromingen zo groot kan worden dat de verzekeraar zou omvallen wanneer die dat allemaal moet betalen. In dat geval is er ook sneller sprake van compensatie vanuit de overheid.

Dat betaalt de overheid uit het calamiteitenfonds. Dan krijg je alsnog je geld, maar dat kan wel lang duren, zegt Michel Ypma van Independer. "Na de laatste flinke overstromingen in Limburg duurde het erg lang voordat mensen werden uitbetaald, omdat je te maken krijgt met veel bureaucratie als je aanspraak wil maken op geld uit het calamiteitenfonds."

Natuurgeweld op vakantie

Deze zomer kregen veel reizigers te maken met extreme weersomstandigheden, zoals bosbranden in Griekenland, overstromingen in Slovenië en deze week een aardbeving in Marokko. Als je reisbestemming een rampgebied wordt, zijn meestal de reisorganisaties aan zet. Die bieden vakantiegangers op dat moment alternatieve vakanties of vervoer aan. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug.

Mocht je niet via een reisorganisatie hebben geboekt, kan je in de meeste gevallen beroep doen op je reisverzekering. Als je een annuleringsverzekering hebt en je reis niet door kan gaan, bijvoorbeeld door een aardbeving, krijg je meestal een gedeelte van het geld terug.