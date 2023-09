Stagevergoedingen lopen flink uiteen: de één krijgt 700 euro, de ander niks

Stagevergoedingen in Nederland lopen sterk uiteen. Waar de ene student voor een stage 700 euro per maand ontvangt, krijgt een andere stagiair helemaal niets. In 2022 heeft 44 procent van de studenten geen stagevergoeding ontvangen.

Alle studenten die stage lopen, zouden een vergoeding moeten krijgen, vinden studentenvakbond LSVb en belangenorganisatie ISO. De laatstgenoemde organisatie pleit samen met Probeer de Bond en CNV Jongeren voor een verplichte stagevergoeding.

"Studenten met een bijbaan verdienen gemiddeld ruim 500 euro per maand", vertelt ISO-voorzitter Demi Janssen. Zij zou graag een stagevergoeding van rond dat bedrag zien. Studenten die fulltime stage lopen houden namelijk weinig tijd over voor een bijbaan.

Studenten kunnen voor hun stage een vergoeding van de werkgever krijgen. Dat is in Nederland niet wettelijk verplicht. Werkgevers mogen zelf de hoogte van een eventuele vergoeding bepalen.

"Stage is in de eerste plaats bedoeld om te leren, niet om te werken", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN. De vereniging is het niet eens met een verplichte stagevergoeding. "Wat een reële stagevergoeding is, is volledig afhankelijk van de stage."

Lonen stijgen iets harder dan stagevergoeding

De stagevergoeding is dan ook geen loon, maar een soort onkostenvergoeding. Daar staat wel tegenover dat een stagiair niet het werk van een vaste kracht mag uitvoeren. De stage moet echt in het teken staan van leren.

De stagevergoedingen stegen vorig jaar enigszins mee met de inflatie. De gemiddelde vergoeding steeg in 2022 met 3 procent, meldt vacaturesite Magnet.me. De cao-lonen gingen in dat jaar met 3,8 procent omhoog.