Hoe foodtruckondernemers ook het afgelopen festivalseizoen overleefden

Nu de festivalzomer ten einde loopt, maken eigenaren van foodtrucks de balans op. Hoe hebben zij zich deze zomer staande gehouden met de stijgende inkoopprijzen en personeelskosten?

Voedsel was in 2023 tussen de 10 en 18 procent duurder dan een jaar eerder. Ook gas en elektra werden duurder. Dat voelden ook de foodtruckondernemers, die op festivals stonden met hun gerechten.

Frederic Holaind van de Crêpe-Mobiel schroefde zijn prijzen wat op om weg te blijven van de rode cijfers. "De prijs van een ei was bijna 40 procent gestegen", licht hij toe. Voor een crêpebakker loopt dat al snel in de papieren. Hij stond met zijn foodtruck op plekken als Lowlands, Down The Rabbit Hole en North Sea Jazz.

Ook Siem van Bruggen van Dapp Frietfiets stond voor een uitdaging. Hij verkocht patat op festivals als Music Meeting en Wonderfeel, toen de aardappelprijzen door het dak gingen. "Leveranciers waarschuwden me op tijd, zodat ik het kon doorberekenen in offertes", zegt hij. "Het scheelde dat de olieprijzen juist gezakt waren."

Veel ondernemers willen niet inleveren op kwaliteit. "Ik doe liever de prijs omhoog dan de kwaliteit omlaag", zegt Holaind.

Hoewel niet elke festivalganger begrip heeft voor de hoge prijzen, loont lekker eten, denkt Bart Fresen van Peperwortel. "We moeten het hebben van goed eten. De logistieke kosten compenseren we door heel veel van hoge kwaliteit te maken." Hij serveert onder meer pita's met kip en Libanese tsjakh.

Personeel wordt betaald in natura

Barbecueliefhebbers konden dit jaar weer terecht bij Smokey Goodness. Maar de kaart was wel kleiner dan in eerdere jaren. "We willen kwaliteit leveren, maar munten zijn duurder, personeel is duurder en het eten is duurder", zegt Linda Noordhuizen. Hoe haal je dan je marges?

De grilmeesters hebben ingeleverd op personeel, en dat heeft gevolgen voor het menu. "Voor corona hadden we veertien fulltimers in dienst, nu drie of vier", zegt Noordhuizen. Om tijd uit te sparen, maken ze niet meer alle dressings en kruidenmengsels zelf, maar kopen ze bijvoorbeeld aangemaakte koolsla in.

Ook spareribs zijn van de kaart verdwenen. "We zijn naar wat simpelere broodjes gegaan, dat kost minder tijd", zegt Noordhuizen.

Fresen vliegt het anders aan en betaalt zijn festivalpersoneel in natura: een festivalticket, eten en drinken. Het vaste keukenpersoneel doet alle voorbereidingen in Amsterdam. "Ik vraag me wel vaak af of festivals nog ethisch zijn nu de winstmarges zo onder druk staan."

Het is bij evenementen gebruikelijk dat foodtrucks 15 tot 25 procent moeten afstaan aan de organisatie. Grote festivals vragen zelfs 40 tot 50 procent, zegt de Kamer van Koophandel. "Ik vind dat schrikbarend", zegt Fresen, die naar eigen zeggen "niet zo'n ster" in onderhandelen is.

Drugsgebruikers kopen geen pulled pork

Fresen klaagt niet over de klandizie deze zomer. Hij had het geluk dat hij op Lowlands werd ontdekt door een influencer. "Toen werd het heel erg druk", vertelt hij.

Ook de frietverkoop verliep prima, vindt Van Bruggen. Hij merkte niets van zuinige feestgangers. "Op festivals hebben mensen toch besloten om er wat leuks van te maken."

Holaind denkt wel dat mensen dit jaar zuiniger waren met hun munten. "Daar betaal je toch 3,50 voor." Noordhuizen merkte dat meer mensen drugs gebruikten en daardoor minder uitgaven. "Zij drinken alleen water en eten hooguit een frietje, dus geen broodjes pulled pork."