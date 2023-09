ECB schroeft rente voor tiende keer op naar hoogste niveau ooit

Om de aanhoudende prijsstijgingen in toom te houden, verhoogt de Europese Centrale Bank de rente met 0,25 procentpunt naar 4 procent. Het is de tiende verhoging in iets meer dan een jaar, wat nooit eerder gebeurde.

Het gaat om de rente die banken krijgen als ze geld stallen bij de ECB. Het idee is dat als banken zelf meer rente krijgen, ze ook de rentes voor consumenten en bedrijven verhogen. Die gaan daardoor respectievelijk minder uitgeven en minder lenen. Dit moet de inflatie afremmen.

Tot dusver lukt dat nog niet echt. Zo waren de prijzen in de eurozone vorige maand 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in Nederland blijven de prijzen maar stijgen, al gaat het minder hard dan vorig jaar. Wel is het zo dat de gevolgen van hogere rentes vaak pas na een tijdje zichtbaar worden.

Vooraf was er discussie onder experts of de ECB donderdag wel met een nieuwe verhoging zou komen. Want hoewel de inflatie nog niet terug is op het gewenste niveau van 2 procent, heeft de economie wel te lijden onder al die verhogingen. Zo kwam Nederland in de eerste helft van dit jaar in een kleine recessie terecht. Ook andere Europese economieën modderen voort.

Inflatie blijft te hoog

Toch besloot het ECB-bestuur de rente op te schroeven. Dit omdat de inflatie te hoog blijft. Onlangs moest de geschatte inflatie voor dit jaar naar boven worden bijgesteld. Waarschijnlijk komt deze uit op 5,6 procent. Ook volgend jaar is de verwachte geldontwaarding met 3,2 procent hoger dan eerder gedacht. Dit komt vooral doordat energie duur blijft.

De ECB meldt verder dat ze een nieuwe renteverhoging later dit jaar niet uitsluit. Die hangt af van hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt. Wel zegt het bestuur dat een rente van 4 procent mogelijk genoeg is om de inflatie op termijn weer onder controle te krijgen.