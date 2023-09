Verpakkingsvrije winkel Pieter Pot vraagt klanten opnieuw geld in te leggen

Pieter Pot vraagt klanten voor de tweede keer om te investeren in het bedrijf. Eerder haalde de verpakkingsvrije supermarkt op deze manier een half miljoen euro op. Het blijft onzeker of de idealistische winkel op de lange termijn houdbaar is.

Dankzij de eerste half miljoen euro aan cashflow is het assortiment van Pieter Pot weer tot driekwart aangevuld, laat CEO Jouri Schoemaker weten. "Het was een tijdelijke oplossing, maar het zette nog niet genoeg zoden aan de dijk." Met een tweede investeringsronde hoopt hij het assortiment verder aan te vullen en uit te breiden.

Het streefbedrag van de tweede ronde ligt "ergens tussen 1 en 2 miljoen euro", vertelt Schoemaker. Klanten kunnen hun inleg weer op hun account laten staan om later boodschappen van te doen. "Dat zijn leningen voor de heel korte termijn", zegt de CEO. Vanaf medio oktober wordt het ook mogelijk om de inleg om te zetten in aandelen.

Als er genoeg geld binnenkomt, wil het bedrijf naast bijvoorbeeld pasta en noten ook gekoeld voedsel, groente en fruit opnemen in het assortiment. "De grootste crux zit hem in de dagelijkse boodschappen", zegt Schoemaker. Als mensen meer kunnen bestellen op één plek komen ze vaker terug, is het idee.

Gekoelde producten zijn wel lastiger om in een circulaire verpakking te krijgen. "Dat is een uitdaging", zegt de CEO. "Maar we blijven strijden en ontwikkelen voor het afvalvrije systeem."

Leveranciers willen vooraf betaald worden

Pieter Pot is een online verpakkingsvrije winkel die eten aan huis bezorgt in weckpotten en glazen flessen. Daarmee wil het bedrijf de afvalstroom terugbrengen. Maar winstgevend is het nog niet.

Na een dreigend faillissement aan het begin van 2023 scherpten leveranciers hun eisen aan. Ze wilden eerst geld zien en dan pas producten leveren. Hierdoor waren steeds minder producten op voorraad bij Pieter Pot. Op het dieptepunt was een derde van het assortiment niet meer leverbaar.