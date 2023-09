BCC vraagt uitstel van betaling aan, winkels blijven voorlopig open

Delen via E-mail

Elektronicaketen BCC heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf heeft te maken met flinke concurrentie, waardoor de financiële positie al maanden onder druk staat.

"De elektronicamarkt en BCC staan onder voortdurend en steeds zwaarder wordende druk", zegt CEO Caspar Klinkhamer. "Ondanks stevige maatregelen die genomen zijn om de kosten terug te dringen en de financiële positie te verbeteren, hebben we geconcludeerd dat dit niet voldoende is en we niet op deze manier kunnen doorgaan."