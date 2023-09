Overheid moet scherpe eisen stellen aan bedrijven om problemen aan te pakken

Nederland staat voor urgente opgaven op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt, gezondheid en het toekomstige verdienvermogen. Daarom moet de overheid scherpere eisen stellen aan bedrijven, minder subsidies verstrekken en meer duidelijkheid eisen voor de lange termijn.

Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport in de aanloop naar Prinsjesdag en nieuwe verkiezingen.

Verder constateert de WRR dat ondernemingen te makkelijk verdienen aan zaken die schade toebrengen aan mens en milieu. Zo is het goedkoper om nieuw plastic te maken dan oud plastic te recyclen. Ook is het vaak goedkoper om telkens nieuwe uitzendkrachten in te huren in plaats van het vaste personeel om te scholen.