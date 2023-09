Argentijnen zien prijzen met meer dan 124 procent stijgen

De inflatie in Argentinië is in augustus op jaarbasis uitgekomen op 124,4 procent, onder meer door de gestegen voedselprijzen. Dat is het hoogste niveau sinds 1991.

Vergeleken met juli lagen de prijzen voor Argentijnse consumenten in augustus gemiddeld 12,4 procent hoger. Vooral voedingsmiddelen zijn fors duurder geworden. Zo is de prijs van rundergehakt met bijna 40 procent gestegen. Net als Nederland heeft Argentinië te kampen met hogere wereldwijde prijzen voor voedsel en energie.

In de jaren negentig werd Argentinië geteisterd door hyperinflatie. De geschiedenis lijkt zich nu te herhalen. Door de hoge inflatie worden de prijzen in de winkels en op de markt wekelijks aangepast. Ook de armoede is flink toegenomen en komt nu boven de 40 procent uit.