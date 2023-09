VEH wil oplossing voor vleermuizenprobleem bij isolatie spouwmuren

Delen via E-mail

Vereniging Eigen Huis vindt dat het demissionaire kabinet zo snel mogelijk met een oplossing moet komen voor het vleermuizenprobleem bij het isoleren van spouwmuren.

Huiseigenaren moeten nu ecologisch onderzoek doen om te controleren of er vleermuizen kunnen zitten in de spouwmuur die ze willen opvullen. Zo'n onderzoek kost 5.000 tot 6.000 euro. Spouwmuurisolatie wordt hierdoor vier keer zo duur en dat is voor een individuele huiseigenaar niet meer te betalen, stelt VEH.