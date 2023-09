Voor gelijkheid op de arbeidsmarkt is meer nodig dan alleen goede kinderopvang

Als het kabinet ongelijkheid tussen mannen en vrouwen met jonge kinderen op de arbeidsmarkt wil aanpakken, moet er gekeken worden naar de kwaliteit en beschikbaarheid van kinderopvang. En willen we écht meer gelijkheid, dan moet verder gekeken worden dan alleen de kinderopvang.

Om de ongelijkheid tussen vaders en moeders verder te verkleinen moet de overheid 'acceptabele alternatieven' bieden voor onbetaalde taken thuis, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw rapport. Het zorgen voor kinderen en huishoudelijke taken is vaak nog steeds niet gelijk verdeeld tussen partners.