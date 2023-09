Schiphol verwelkomde meer dan zes miljoen passagiers in augustus

Ruim zes miljoen mensen reisden vorige maand van, naar of via Schiphol. Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van augustus vorig jaar (5,3 miljoen). De meeste passagiers gingen naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië of Turkije.

Volgens de luchthaven maakten een miljoen unieke passagiers een overstap op Schiphol.

Bijna 4,3 miljoen passagiers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa. Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Verder gingen bijna 1,8 miljoen mensen naar een bestemming buiten Europa - een toename van 12 procent.

Spanje was de populairste bestemming met bijna 280.000 passagiers, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met ruim 238.000 passagiers en Griekenland met bijna 137.000 passagiers. Andere favoriete bestemmingen waren Italië, Turkije en de Verenigde Staten.