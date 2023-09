Inflatie leidde vorig jaar tot grootste koopkrachtdaling sinds 1983

Nederlanders gingen er vorig jaar gemiddeld 1,2 procent in koopkracht op achteruit. Dat was de grootste daling in veertig jaar, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De afname van de koopkracht kwam uiteraard door de inflatie. Vrijwel alles werd duurder, waaronder de boodschappen en de benzine. Ook de hoge energierekening deed veel huishoudens pijn.

Koopkracht geeft aan hoeveel je kunt kopen met je inkomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de inflatie. En doordat de inflatie met 6,8 procent vorig jaar hoger was dan de gemiddelde stijging van de inkomens (5,5 procent), gingen we er in doorsnee dus op achteruit.

Daling was het grootst bij gepensioneerden

Wie een pensioen ontvangt, leverde vorig jaar het meest in: ruim 3 procent. Dit kwam onder meer doordat veel pensioenfondsen pas later in het jaar de uitkeringen verhoogden. Wie een klein pensioentje heeft, ging er wel op vooruit. Dit kwam vooral door de energietoeslag.

Ook bijstandsontvangers, eenoudergezinnen en huurders die huurtoeslag krijgen, zagen hun koopkracht toenemen.

Woningbezitters, zelfstandigen, alleenstaanden en koppels zonder kinderen gingen er juist op achteruit. Ook hier geldt een uitzondering voor wie een laag inkomen heeft en daardoor energietoeslag ontving.

Verder is het belangrijk om te vermelden dat het om gemiddelden gaat. Als jouw energierekening de hoogte in schoot of als je juist een flinke loonsverhoging hebt gehad, pakte jouw koopkracht vorig jaar heel anders uit dan gemiddeld.

Daling koopkracht gebeurt niet vaak

Vanwege het oplopen van de energieprijzen besloot het kabinet vorig jaar om 1.300 euro uit te trekken voor wie een laag inkomen heeft. Verder kregen Nederlanders, ongeacht hun inkomen, in november en december een tegemoetkoming van 190 euro.

Zonder deze ingrepen zou de koopkracht vorig jaar gemiddeld 2,9 procent zijn gedaald. Bij bijstandsontvangers zou zelfs sprake zijn geweest van -4,5 procent, omdat zij een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan bijvoorbeeld de energierekening.