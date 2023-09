Rechter wijst afkoelingsperiode wéér af: faillissement dreigt voor Big Bazar

Delen via E-mail

Big Bazar krijgt van de rechter niet meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. De rechtbank in Leeuwarden heeft voor de tweede keer geweigerd om een afkoelingsperiode in te stellen.

Op die manier hoopte de koopjesketen de rechter zover te krijgen dat die extra tijd geeft om een dreigend faillissement te voorkomen. Maar volgens de rechter is het benodigde geld om lopende verplichtingen na te komen niet aanwezig bij Big Bazar.

Discountketen Big Bazar verkeert in grote financiële moeilijkheden en lijkt al weken op omvallen te staan. Zo zouden de schulden inmiddels zijn opgelopen tot tientallen miljoenen euro's. Daarnaast leed de retailer van 2020 tot en met vorig jaar verliezen van 13 miljoen tot ruim 17 miljoen euro per jaar, deels ook door de coronacrisis.

Het bedrijf had al een keer eerder om een afkoelingsperiode gevraagd, om te kunnen reorganiseren en met schuldeisers in gesprek te gaan. Maar vorige week maandag besloot de rechter in Leeuwarden op basis van de schulden en de verwachte omzet dat die extra afkoelingsperiode er niet zou komen.