VDL Nedcar ontslaat in november minder medewerkers dan verwacht

VDL Nedcar hoeft in november minder personeel te ontslaan dan verwacht. Eerder kondigde de autoproducent aan dat achttienhonderd medewerkers hun baan zouden kwijtraken.

Ongeveer driehonderd vaste medewerkers horen aankomende vrijdag dat ze per 1 november weg moeten, zegt CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma woensdag. Dat zijn er zo'n driehonderd minder dan verwacht. De ongeveer duizend uitzend- en flexmedewerkers die in de fabriek in Born werken, moeten wel allemaal stoppen.

Door vertraging in het productieproces is veel personeel sowieso langer nodig, vertelt Bruinsma. Sommige toeleveranciers konden als gevolg van een brand in een Europese fabriek en de overstromingen in Slovenië tijdelijk geen onderdelen leveren. Deze onderdelen moeten alsnog worden geleverd en gemonteerd.