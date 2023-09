34.000 mensen hebben de blauwe belastingenvelop dit jaar niet meer geopend

Delen via E-mail

34.000 mensen hebben dit jaar niet op tijd belastingaangifte gedaan. Een deel van hen riskeert een boete van 385 euro, die kan oplopen tot 5.500 euro.

Voor 8,8 miljoen mensen was 1 mei eigenlijk de deadline voor de belastingaangifte over 2022. Toen telde de Belastingdienst bijna 200.000 mensen die te laat waren. Dat waren er twee keer zoveel als een jaar eerder.

De helft heeft inmiddels aangifte gedaan. 68.850 mensen hebben uitstel aangevraagd. 34.000 mensen zijn niet meer in beweging gekomen. 1 september was de uiterste dag om aangifte te doen.

Er is ook nog een groep die via hun belastingadviseur uitstel heeft gekregen. Dat zijn 726.000 mensen. Zij tellen dus niet als te laat.

De Belastingdienst stuurt degenen die te laat zijn eerst een herinneringsbrief. 125.000 mensen kregen daarna nog een belletje of een sms'je. Een deel van hen had inmiddels aangifte gedaan. Anderen hadden uitstel aangevraagd of lieten het op zijn beloop.